Decreto Agosto: tasse sospese, nuove rate, acconti rinviati. Le novità fiscali (Di martedì 18 agosto 2020) Il Decreto di “Agosto” varato dal Consiglio dei Ministri, dal lato delle misure fiscali, prevede alcune interessanti disposizioni che sostanzialmente vanno a dare supporto alla liquidità di famiglie ed imprese. Vengono riscritte alcune scadenze dei versamenti tributari e contributivi che erano stati sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente l’onere in particolare per i contribuenti in difficoltà, e sono state previste ulteriori rate per i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per i contribuenti Isa (e anche per i forfettari) che si sono visti ridurre il fatturato del primo semestre 2020 del 33% (rispetto allo stesso semestre 2019) sono stati rinviati i versamenti dell’acconto, questi si potranno effettuare fino al 30 aprile ... Leggi su leggioggi

