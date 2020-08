Deathloop, titolo di lancio per PS5, è stato rinviato al prossimo anno (Di martedì 18 agosto 2020) Sembra che entrambe le prossime console di nuova generazione stiano perdendo titoli di lancio importanti. Xbox Series X ha recentemente perso Halo Infinite con il suo rinvio a titolo indefinito, e ora anche PS5 ne ha perso uno. Arkane Studios ha da poco annunciato tramite un aggiornamento su Twitter che Deathloop è stato posticipato dalla sua uscita per le festività 2020 al secondo trimestre del 2021.Nella sua lettera, lo sviluppatore afferma che fornire il gioco come lo immaginano con "il livello di qualità e raffinatezza che definisce sia un gioco Arkane che una vera esperienza di nuova generazione", pur dovendo lavorare da casa a causa di COVID-19 ha dimostrato di essere più difficile del previsto. Dicono che il tempo di sviluppo extra consentirà loro di "dare vita al mondo di ... Leggi su eurogamer

