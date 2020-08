DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 19 agosto: furiosa lite tra Can e d Emre (Di martedì 18 agosto 2020) Quarantanovesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Dopo la pausa di una settimana dovuta al Ferragosto, nella fascia pomeridiana di Canale 5 da lunedì è tornata in onda la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, finalmente è tornato a far compagnia al pubblico italiano con le sue avvincenti storie. Le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 19 agosto 2020, svelano che Murat dopo aver messo piede alla Fikri Harika, non vorrà più firmare il contratto con Can a causa di una storia di corruzione. Il fotografo dopo una seri di indagini scoprirà che dietro a tutto questo c’è lo zampino del fratello ... Leggi su kontrokultura

SabMusicIsLife : RT @Cris58Hy: Aspettando lunedì 17 agosto -3g #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno #canale5 #mediaset #CanEm Ci aspettano… - LucyLuc95294719 : Domani vogliamo sulle ali del sogno con Can e Sanem ,?? #DayDreamer #DemetÖzmedir #CanYaman Buona Notte - Lucia19286384 : RT @Cris58Hy: Buongiorno, buon lunedì #17Agosto buona nuova settimana a tutte 'Quando ti alzi al mattino,pensa quale prezioso privilegio è… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, le puntate intere di agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - kozmaszilvi49 : RT @Cris58Hy: Buongiorno, buon lunedì #17Agosto buona nuova settimana a tutte 'Quando ti alzi al mattino,pensa quale prezioso privilegio è… -