DayDreamer, anticipazioni oggi 18 agosto: Can chiude con Sanem (Di martedì 18 agosto 2020) anticipazioni della puntata di oggi 18 agosto di DayDreamer: Can e Sanem si lasciano e Emre mette nei guai la Fikri. Ecco la trama della puntata di oggi DayDreamer va in onda su Canale 5 dalle 14.40 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni di oggi: Can ha scoperto che suo fratello e la donna che ama hanno tramato alle sue spalle ed è sconvolto dalle bugie che SanemArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

maxmoonfvl : ho visto le anticipazioni e sinceramente voglio ammazzarmi ???? #DayDreamer - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 18 agosto 2020: Tra Can e Sanem è finita! - #Daydreamer #Anticipazioni #agosto - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntata 18 agosto: Can caccia Emre. - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 21 agosto: Sanem scopre che Aylin è complice di Emre, Muzaffer rapisce l'autista di Fabri - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 18 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer anticipazioni Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2020 ComingSoon.it Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 18 agosto su Canale 5

Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, martedì 18 agosto 2020? La serie, in onda ...

Daydreamer, anticipazioni oggi 18 agosto

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 18 agosto: Can ha scoperto tutte le menzogne di Sanem. Il Divit è sconvolto e incredulo. Daydreamer – Le Ali del Sogno va in onda ...

Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, martedì 18 agosto 2020? La serie, in onda ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 18 agosto: Can ha scoperto tutte le menzogne di Sanem. Il Divit è sconvolto e incredulo. Daydreamer – Le Ali del Sogno va in onda ...