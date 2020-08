Day dreamer-soap: le anticipazioni di martedì 18 Agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Cari lettori benvenuti alle nuove scoppiettanti anticipazioni di Day dreamer-soap ormai irrinunciabile nei pomeriggi estivi di questo 2020. Ci eravamo lasciati con Can che viene a sapere del complotto che inconsapevolmente Sanem ha contratto con Emre, che la usata per i suoi loschi traffici contro il fratello. Can non ha voluto sentire ragioni, e ha cacciato via dalla sua vita Sanem, spezzandole il cuore, sarà molto difficile recuperare il rapporto. Leggi anche: Day dreamer-soap: le anticipazioni di lunedì 17 Agosto Day dreamer-soap: anticipazioni 18 Agosto Can è sconvolto dalla verità su Sanem. La ragazza gli confessa di avergli detto delle bugie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

