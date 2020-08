David Silva-Lazio, tutta l’ironia del web: i meme e le reazioni social più simpatiche [FOTOGALLERY] (Di martedì 18 agosto 2020) Ha assunto tutti i caratteri di una notizia bomba con relativi strascichi. Stiamo parlando della vicenda David Silva, che dopo aver detto sì alla Lazio ha scelto a sorpresa la destinazione Real Sociedad, con l’annuncio ufficiale arrivato ieri in serata. Decisione, questa, che non è andata giù in primis alla dirigenza biancoceleste, con la nota breve ma chiara ed eloquente del ds Igli Tare di poco fa. Potevano mancare le reazioni social? Ovviamente no. Tanta ironia da parte dei tifosi rivali sul web e tantissimi i meme riguardanti l’argomento. Da un Lotito dormiente alla presentazione inventata. Abbiamo raccolto tutte le reazioni più simpatiche e divertenti, le riproponiamo nella FOTOGALLERY ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - DiMarzio : #Lazio, #Tare attacca David #Silva. Le sue parole - scommesse_it : David Silva, la furia di Tare: 'Rispetto per il giocatore, non per l'uomo' - 1900_since : David Silva, la rabbia di Igli Tare in un comunicato ufficiale -