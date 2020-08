Danza, musica e teatro, ecco la stagione in tre movimenti del Petrella (Di martedì 18 agosto 2020) Si ripartirà dalla Danza, a settembre e ottobre. Si proseguirà con la musica, da novembre. Con l'auspicio di poter tornare ad utilizzare tra febbraio e aprile 2021 la piena capienza e dare spazio a ... Leggi su cesenatoday

gighea : RT @Anto70007062: 'La musica imputridisce se si separa troppo dalla danza. La poesia isterilisce se s’allontana troppo dalla musica.” ( E… - guastellae : RT @Anto70007062: 'La musica imputridisce se si separa troppo dalla danza. La poesia isterilisce se s’allontana troppo dalla musica.” ( E… - RetwittL : RT @Anto70007062: 'La musica imputridisce se si separa troppo dalla danza. La poesia isterilisce se s’allontana troppo dalla musica.” ( E… - Alice70A : RT @Anto70007062: 'La musica imputridisce se si separa troppo dalla danza. La poesia isterilisce se s’allontana troppo dalla musica.” ( E… - Pirlipat2018 : RT @Anto70007062: 'La musica imputridisce se si separa troppo dalla danza. La poesia isterilisce se s’allontana troppo dalla musica.” ( E… -

Ultime Notizie dalla rete : Danza musica

CesenaToday

ai tempi dello smartphone” e si prosegue con istallazioni in piazza, appuntamenti radiofonici, performance di danza e musica nei quartieri rodigini ed un laboratorio per ragazzi, per apprendere le ...Dopo Dylan e Springsteeen, lo spettacolo di teatro e musica “Wild years” – in ... tra pericolo e danza nell’aria: attraverso una rotazione perpetua di un trapezio, il corpo combatte ...