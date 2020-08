Daniel Dae Kim e Randall Park star di un heist movie prodotto da Amazon (Di martedì 18 agosto 2020) Daniel Dae Kim e Randall Park saranno le star di un heist movie prodotto per Amazon con un cast composto da attori di origine asiatica. Daniel Dae Kim e Randall Park saranno i protagonisti di un heist movie che verrà prodotto da Amazon Studios. Per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli della trama descrivendo semplicemente il progetto come un "omaggio" ai film di genere. La sceneggiatura del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, verrà scritta da Young Il Kim (Billions) e al centro della trama dovrebbero essere degli amici del liceo che si ritrovano per compiere un crimine. Kim ha spiegato: "Penso ... Leggi su movieplayer

