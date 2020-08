Dall’Olanda: Wenger si propone come CT degli Orange (Di martedì 18 agosto 2020) Con Ronald Koeman prossimo tecnico del Barcellona, la guida della nazionale olandese resterebbe scoperta. A tal proposito, come riporta il portale olandese AD, l’ex tecnico dell’Arsenal e attuale collaboratore FIFA, Arsene Wenger, si sarebbe proposto come successore di Koeman alla guida dell’Olanda. Gli Orange, in vista dell’Europeo che si giocherà l’estate dell’anno prossimo, potrebbero valutare Wenger che si metterà all’opera già nelle prime amichevoli di ottobre, pandemia permettendo. Manca ancora l’ufficialità, lo ripetiamo, di Koeman al Barcellona ma la Federazione olandese dovrà decidere il suo sostituto e Wenger ha un buon curriculum per non sfigurare. Foto: Sito Ufficiale Arsenal L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

