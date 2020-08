Dalle Sardine arriva il no al taglio dei parlamentari. L’attacco di Buffagni (M5s): «Amici dei Benetton» (Di martedì 18 agosto 2020) Con un lungo post pubblicato su Facebook, la pagina ufficiale delle Sardine si è schierata per il No al Referendum Costituzionale che tra il 20 e il 21 settembre chiederà agli italiani di ridurre di circa un terzo il numero dei rappresentanti eletti alla Camera e al Senato – da 630 a 400 il numero dei deputati, da 315 a 200 quello dei senatori. Per le Sardine ci sono «quattro motivi» per dire No: il problema legato alla rappresentanza, il risparmio minimo sui conti totali, la necessità di riportare in Parlamento la discussione sulle leggi e le conseguenze sul sistema elettorale. Feroce la risposta del deputato Stefano Buffagni, uomo forte al Nord del Movimento 5 Stelle. Sempre con un post su Facebook, ha replicato: «Loro Amici dei Benetton, noi degli ... Leggi su open.online

