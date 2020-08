Dalla Turchia: Il Milan interessato a Omur (Di martedì 18 agosto 2020) Indiscrezione Dalla Turchia: secondo Ajansspor.com il Milan sarebbe interessato Abdulkadir Omur, esterno classe 1999 in forza al Trabzonspor. Profilo giovane e in rampa di lancio, Omur nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze, 4 reti e 3 assist. Sempre secondo le fonti turche, anche l’Atalanta su di lui. Foto: Gazetedamgatr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GIUSPEDU : RT @MilanWorldForum: Milan: nuovo obiettivo dalla Turchia -) - jgbr65 : RT @EmbaVESantaSede: Il Cancelliere Jorge Arreaza riceve il suo omologo dalla Repubblica di Turchia Mevlüt Çavusoglu, che arriva nel nostro… - galax64716705 : RT @ilgiornale: Sui social le offerte di viaggi in yacht dalla Turchia: costo 5.500 euro - EmbaVenezTurk : RT @EmbaVESantaSede: Il Cancelliere Jorge Arreaza riceve il suo omologo dalla Repubblica di Turchia Mevlüt Çavusoglu, che arriva nel nostro… - Alebr84 : @Angelredblack1 dalla turchia... -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Turchia

alfredopedulla.com

Ed ecco che il momento di lasciare la Turchia per l’ex Fiorentina sia arrivato, ma non quello del suo ritorno in Toscana. Secondo quanto riporta il sito turco Ajansspor.com dal Giappone sarebbe ...Alcuni giorni fa i turchi avevano chiesto ed ottenuto che gli italiani se ... tra i più autorevoli analisti di strategia militare e geopolitica: “Dobbiamo ricostruire dall’inizio una strategia del ...