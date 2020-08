Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa (Di martedì 18 agosto 2020) Ma i sindaci lanciano l’allarme: «Non riusciamo a fare i controlli solo con la polizia municipale». Si muove anche il Viminale Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa si rischia - valebspandonari : RT @sole24ore: Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa - sole24ore : Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa… - fisco24_info : Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa: Ma i s… - msn_italia : Dove è obbligatoria la mascherina all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Dai lungomari Già sporco il lungomare di Torre Pedrera aperto da qualche settimana Rimini 2.0 la stretta anti-contagi

Dunque l'obbligo non è circoscritto solo alle zone della movida o agli assembramenti che si formano davanti al locali ma - recita l’ordinanza - «negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ...

Prima sera senza discoteche,

Ma la nuova direttiva è stata digerita male dai gestori dei locali che criticano un provvedimento arrivato a stagione quasi terminata, con gli ordinativi di merce già consegnati e che provocherà una ...

Dunque l'obbligo non è circoscritto solo alle zone della movida o agli assembramenti che si formano davanti al locali ma - recita l’ordinanza - «negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ...Ma la nuova direttiva è stata digerita male dai gestori dei locali che criticano un provvedimento arrivato a stagione quasi terminata, con gli ordinativi di merce già consegnati e che provocherà una ...