Dagli iscritti M5s una nuova missione. Ora basta poteri accentrati nel capo politico e piattaforma Rousseau passi sotto il controllo del Movimento (Di martedì 18 agosto 2020) Gli iscritti del M5S ci hanno indicato una nuova missione per i prossimi anni: ripartire dai comuni con più forza, esperienza e più strumenti. In pochi anni al governo del Paese abbiamo ridato centralità e credibilità dell’Italia in Europa, stiamo ponendo le basi per una riconversione economica che crea posti di lavoro e Pil con misure strategiche come l’EcoBonus al 110%, gli invisibili di questo Paese ritornano a riconquistare dignità e ad essere inseriti in politiche attive per il lavoro grazie ad una misura strutturale come il reddito di cittadinanza. Tutte le iniziative politiche del 2020, dal sostegno ai lavoratori, alla liquidità alle imprese, ai 6 miliardi investiti nella scuola sono obiettivi precisi di un Movimento che investe in conoscenza e capitale umano ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gli iscritti del M5S ci hanno indicato una nuova missione per i prossimi anni: ripartire dai comuni con più forza, esperienza e più strumenti. In pochi anni al governo del Paese abbiamo ridato ...

Incassato il doppio sì degli iscritti su Rousseau alle alleanze con i «partiti ... con una revisione delle regole interne e un dimezzamento della quota dovuta dagli eletti». Di tutto si discuterà agli ...

