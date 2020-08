Da oggi stop al blocco dei licenziamenti Ecco quali sono le categorie a rischio (Di martedì 18 agosto 2020) Come stabilito dal decreto Agosto da oggi i datori di lavoro possono lasciare a casa i dipendenti. Ma solo in casi specifici Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : Verso stop delle discoteche, il governo: 'Rispettare il dpcm' #ANSA - RaiNews : Oggi nel Lazio 58 nuovi casi. 'Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e stop assembramenti e obbligo di… - batchreactor82 : RT @Corriere: Blocco dei licenziamenti, da oggi lo stop. Ecco le categorie a rischio - GiDiFenza : RT @Corriere: Blocco dei licenziamenti, da oggi lo stop. Ecco le categorie a rischio - Corriere : Blocco dei licenziamenti, da oggi lo stop. Ecco le categorie a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : oggi stop

Il Sole 24 ORE

«Sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Inoltre è fatto obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta dalle ore ...16.53 Leclerc, tuttavia, è stato chiaro nell’intervista rilasciata a Sky: “Non è competitivo tutto il pacchetto della SF1000 e questa pista lo ha dimostrato“. 16.52 Non una buona domenica per la Ferra ...