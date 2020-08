Da Milano - L'Arsenal ci ha provato per Petagna: risposta secca da parte del Napoli (Di martedì 18 agosto 2020) Andrea Petagna è stato uno degli acquisti invernali di casa Napoli e, insieme a Rrahmani, raggiungerà la squadra per il ritiro di Castel di Sangro, a meno di clamorose sorprese. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Da Milano - L'Arsenal supera l'offerta del Napoli per Gabriel, il gentlemen's agreement con il Lille sta per scader… - Zelgadis265 : @_BobRoger15_ si ispira all'alta moda di Milano anche quello dell'Arsenal. - sscalcionapoli1 : Da Milano - Per Gabriel l'Arsenal offre più del Napoli: i dettagli #calciomercato - tuttonapoli : Da Milano - Per Gabriel l'Arsenal offre più del Napoli: i dettagli - LGWsport : Perchè l’Arsenal ha vinto molto meno della seconda squadra di Milano... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Arsenal Da Milano - L'Arsenal ci ha provato per Petagna: risposta secca da parte del Napoli Tutto Napoli Mercato: la Lazio vira su James Rodriguez, Pioli chiama Ibrahimovic

Diego Costa tra Inter e Milan di JACOPO MANFREDI Napoli cerca rinforzi in attacco ... che ha solo un altro anno di contratto con l’Arsenal e vorrebbe fare un’altra esperienza. in tal senso molto ...

Nuovo San Siro, a settembre il progetto vincente

Il CEO del Milan, ex a.d. dell’Arsenal, ha detto: “San Siro è uno stadio iconico. C’è una storia infinita in quell’edificio e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare la storia ...

Diego Costa tra Inter e Milan di JACOPO MANFREDI Napoli cerca rinforzi in attacco ... che ha solo un altro anno di contratto con l’Arsenal e vorrebbe fare un’altra esperienza. in tal senso molto ...Il CEO del Milan, ex a.d. dell’Arsenal, ha detto: “San Siro è uno stadio iconico. C’è una storia infinita in quell’edificio e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare la storia ...