Da Dacia Maraini a Leoluca Orlando, l’augurio alla Sea Watch di nuovo in mare: “Buon vento, il primo diritto è quello alla vita” (Di martedì 18 agosto 2020) “Buon vento Sea Watch 4“. Così calciatori, attori, scrittori e personaggi dello spettacolo hanno voluto lanciare il loro personale augurio alla nave della Ong tedesca, di nuovo in mare per una missione nel mediterraneo centrale insieme a un team di Medici Senza Frontiere italiano. Da Dacia Maraini, a Daria Bignardi, fino allo scrittore Sandro Veronesi, al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e all’omonima di Barcellona, Ada Colau, in tanti si sono uniti al video. “Il primo dei diritti è sicuramente il diritto alla vita”, ha ricordato il primo cittadino siciliano. “Se si pensa che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

UggeriRoberto : “Siamo molto diversi, ma la nostra unione ha avuto l’originalità di due diversità che si completavano” Alberto Mora… - ilfattovideo : Da Dacia Maraini a Leoluca Orlando, l’augurio alla Sea Watch di nuovo in mare: “Buon vento, il primo diritto è quel… - clikservernet : Da Dacia Maraini a Leoluca Orlando, l’augurio alla Sea Watch di nuovo in mare: “Buon vento, il primo diritto è quel… - Noovyis : (Da Dacia Maraini a Leoluca Orlando, l’augurio alla Sea Watch di nuovo in mare: “Buon vento, il primo diritto è que… - danieledv79 : RT @RutelliTweet: Di Romiti ricordo la curiosità che lo ha spinto - da occidentale e anticomunista - a creare la Fondazione Italia-Cina; e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Maraini Da Dacia Maraini a Leoluca Orlando, l’augurio alla Sea Watch di nuovo in mare: “Buon vento, il… Il Fatto Quotidiano MENDRISIO (SVIZZERA) - “Un paese a sei corde/Master 2020”, il primo concerto fuori Italia

presentazione di libri con gli autori (Dacia Maraini, Luciano Violante, Aldo Cazzullo e Vittorio Messori, ecc.), tiene da anni concerti come solista acustico nei più importanti festival chitarristici ...

L’amicizia vera va protetta e difesa. I libri che spiegano perché è così importante

Sarebbe stato onesto non nominarlo mai, l’oggetto di questa analisi: la ripetizione, come l’inflazione toglie valore a oggetti e concetti. Ma è chiaro perché sia oggi più vivo che mai: prima era stata ...

presentazione di libri con gli autori (Dacia Maraini, Luciano Violante, Aldo Cazzullo e Vittorio Messori, ecc.), tiene da anni concerti come solista acustico nei più importanti festival chitarristici ...Sarebbe stato onesto non nominarlo mai, l’oggetto di questa analisi: la ripetizione, come l’inflazione toglie valore a oggetti e concetti. Ma è chiaro perché sia oggi più vivo che mai: prima era stata ...