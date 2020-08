Cristina Buccino esagera su Instagram: quel costume mostra tutto – Foto (Di martedì 18 agosto 2020) Cristina Buccino incontenibile sui social: una Foto con un costume azzurro scatena letteralmente i fans, in delirio per le sue incredibili forme. Può essere certamente definita come una delle regine dell’estate social Cristina Buccino, modella e showgirl nativa di Castrovillari che con i suoi scatti ha fatto alzare ancor di più la temperatura della bella stagione. Anche quest’oggi, la Buccino ha deciso di scatenarsi su Instagram con un altro scatto incandescente: con un costume azzurro addosso, che ben poco lascia all’immaginazione, la bella Cristina ha deliziato ben 2.5 milioni di fans. Pioggia di likes e commenti da parte del pubblico maschile e femminile: il fisico ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Sopra niente sotto molto poco. Il costume ‘virtuale’ dell’abbondante Cristina Buccino - #Sopra #niente #sotto… - zazoomblog : Sopra niente sotto molto poco. Il costume ‘virtuale’ dell’abbondante Cristina Buccino - #Sopra #niente #sotto… - blogtivvu : Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone ??? ??? Le sua frecciatina ti aspetta nelle… - ChiccoseDOC : DAL GIORNALE “CHI”, LE COPPIE ON/OFF DELL’ESTATE 2020: DAMANTE E DE LELLIS, BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, A… - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: LA BUONA “NOVELLA” – CRISTINA BUCCINO SMENTISCE IL FLIRT CON IANNONE - EMMA MARRONE HA ... -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Buccino Sopra niente, sotto molto poco. Il costume ‘virtuale’ dell’abbondante Cristina Buccino TuttiVip Cristina Buccino esagera su Instagram: quel costume mostra tutto – Foto

Cristina Buccino incontenibile sui social: una foto con un costume azzurro scatena letteralmente i fans, in delirio per le sue incredibili forme. Può essere certamente definita come una delle regine ...

Andrea Iannone molto vicino al GF Vip: l’indiscrezione

Intanto imperversa il gossip sulla sua relazione con l’influencer Cristina Buccino. Nonostante il silenzio del pilota in merito alla questione, ci pensa la Buccino a smentire ogni cosa ...

Cristina Buccino incontenibile sui social: una foto con un costume azzurro scatena letteralmente i fans, in delirio per le sue incredibili forme. Può essere certamente definita come una delle regine ...Intanto imperversa il gossip sulla sua relazione con l’influencer Cristina Buccino. Nonostante il silenzio del pilota in merito alla questione, ci pensa la Buccino a smentire ogni cosa ...