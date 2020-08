Covid, parla un ragazzo della festa a Porto Rotondo: 500 persone e poche mascherine (Di martedì 18 agosto 2020) La notte del 9 agosto a Porto Rotondo, c’era un party. I partecipanti erano tra i 500 e i 600 e le mascherine indossate ben poche. Uno dei ragazzi presenti al party del 9 agosto ha parlato di quella serata nel Country Club di Porto Rotondo, un noto locale in Sardegna. In seguito alla festa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Adnkronos : #Covid, parla italiana dalla #Grecia: 'Noi unici con la mascherina' - Nclosing123 : Il Virologo Andrea Crisanti, e non l'anestesista,il fisioterapista, il cuoco, il cantante,etc,etc..ma il Virologo… - rosiborg : RT @mariamacina: Tutto fermo, non si parla di alcuna questione utile per il Paese...tutti zitti sul Mes, soldi utili per la Sanità da poter… - MaxMasino : @paolomalucelli @gzibordi @tomasomontanari 185.967. Sono i morti solo nel 2019. E poi che senso ha se contesta il p… - RaffaeleJanett : @HerberMax @RSInews Quando @NYGovCuomo parla di “how many lives can be lost when our government is incompetent” si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid parla Bonus Covid, parla il parlamentare genovese Rizzone: “Non sono un ladro, è tutto legittimo” Genova24.it Nell'ospizio delle suore si ammalano in 24. Si teme l'effetto domino

L'allarme non è più soltanto per le discoteche e per rientri dei giovani dall'estero. Torna anche la preoccupazione per i focolai nelle strutture per anziani. Ne è scoppiato uno in una casa di cura de ...

Nuova normalità

Vivi e lascia vivere, finalmente il bacio gay in prima serata è la nuova normalità Non è la prima volta che vediamo un bacio gay in prima serata sulla Rai, ma è sicuramente la prima volta in cui la se ...

L'allarme non è più soltanto per le discoteche e per rientri dei giovani dall'estero. Torna anche la preoccupazione per i focolai nelle strutture per anziani. Ne è scoppiato uno in una casa di cura de ...Vivi e lascia vivere, finalmente il bacio gay in prima serata è la nuova normalità Non è la prima volta che vediamo un bacio gay in prima serata sulla Rai, ma è sicuramente la prima volta in cui la se ...