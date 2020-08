Covid, Paola Perego: «Mio figlio dj a Porto Rotondo e Ansedonia: da 4 giorni non riesce a fare il tampone» (Di martedì 18 agosto 2020) Mamma Paola Perego è preoccupata perché suo figlio Riccardo Carnevale, avuto dall'ex calciatore Andrea, ha lavorato fianco a fianco con Lorenzo Palazzi nelle serate del 9 agosto al... Leggi su ilmessaggero

Paola_zrz : RT @tateo_annarita: Incredibili dichiarazioni di #Lopalco smentite poi da un quotidiano online della Provincia di Foggia: negli ospedali no… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Il manager Presta sul figlio di Paola Perego 'Era il dj in #Sardegna e non gli fanno il tampone' - tempoweb : Il manager Presta sul figlio di Paola Perego 'Era il dj in #Sardegna e non gli fanno il tampone'… - infoitcultura : Paola Perego, il figlio dj in discoteca con positivi al Covid. Lucio Presta: «Ancora nessun tampone» - paola_gilardoni : RT @CislNazionale: ?? Ecco i punti salienti e le novità del #decretoagosto. Il volantone della #Cisl sulle nuove misure per contrastare l’em… -