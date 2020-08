Covid, ministero Istruzione “Alunno con sintomi torna subito a casa” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all’autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente”. Così in un post sul proprio profilo Facebook il ministero dell’Istruzione. “Il Protocollo di sicurezza – precisa – prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile “al ritorno al proprio domicilio” e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti”.(ITALPRESS). Covid, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Covid e in sicurezza per la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale ...

Tutela anziani, controlli Nas su 265 strutture socio-sanitarie e ricettive

Il monitoraggio è stato elaborato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute ... esposti a potenziali gravi pericoli in caso di contagio da Covid-19.

Il monitoraggio è stato elaborato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute ... esposti a potenziali gravi pericoli in caso di contagio da Covid-19.