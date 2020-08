Covid in discoteca a Porto Rotondo, allarme anche in Toscana: tre romani contagiati erano stati a una festa all’Argentario (Di martedì 18 agosto 2020) Covid in discoteca a Porto Rotondo, si allarga il focolaio Il focolaio della festa a Porto Rotondo, in Sardegna, che ha coinvolto un gruppo di almeno otto ragazzi romani, ora rischia di allargarsi anche alla Toscana. Secondo quanto denunciato su Facebook da Lucio Presta, marito di Paola Perego e “patrigno” di uno dei dei dj che ha partecipato alle due serate, tre dei ragazzi della comitiva avrebbero fatto tappa anche all’Argentario, in Toscana, per un’altra festa sulla spiaggia di Ansedonia, prima di fare ritorno a Roma. “Il figlio di mia moglie è uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentario. Gli comunicano che alcuni dei ... Leggi su tpi

Elettra Lamborghini ha deciso di mostrare su Instagram l’esito del test veloce per il Covid al quale ha deciso di sottoporsi per scrupolo. La cantante, di recente, è stata coinvolta nella bufera ...

Porto Rotondo, la festa che ha scatenato l’allarme Covid tra i ragazzi di Roma

Virus, i ragazzi tornati da Porto Rotondo: «Sette notti insieme in Sardegna, inevitabile prenderci tutti il Covid» Paola Perego, il figlio dj in discoteca con positivi al Covid. Lucio Presta: «Ancora ...

