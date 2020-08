Covid in Campania, 35 positivi nelle ultime 24 ore: da agosto 349 nuovi casi (Di martedì 18 agosto 2020) Altri 35 contagiati in Campania, uno in più rispetto a due giorni fa ma con più del doppio dei tamponi effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore... Leggi su ilmattino

I numeri riferiti dicono che l'età media di chi viene colpito da Covid-19 si sta abbassando e si attesta attorno ai 40 anni. «I nuovi casi che registriamo in Campania - ha sottolineato Di Mauro ...

Bollettino Campania, oggi 35 contagi in più. Napoli, dal 12 agosto 56 positivi rientrati dall’estero

NAPOLI - Sono 35 i nuovi contagi in Campania comunicati oggi col bollettino ... da domani ulteriori misure per contenere il contagio da Covid-19 nel comune di Meta di Sorrento.

