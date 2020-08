Covid, il bollettino di oggi: 403 nuovi casi e 5 morti (Di martedì 18 agosto 2020) Covid bollettino di oggi 18 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 403 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di nuovo in crescita dopo il calo registrato ieri. Lombardia, Veneto, Campania e Lazio le regioni con più nuovi casi. Dall’inizio dell’emergenza sono 254.636 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.405. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi crescono di 222 in 24 ore, ora sono 15.089. I guariti oggi sono 174, in totale da inizio emergenza in Italia sono 204.142. Sono oltre 53mila i tamponi eseguiti nelle ... Leggi su urbanpost

