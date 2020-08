Covid, ancora un caso da Malta a Salerno e tre ad Angri (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo il bollettino di questa mattina che registrava zero casi su 180 tamponi analizzati (110 a Salerno e 70 ad Eboli), torna il segno più davanti al numero di nuovi contagi in provincia di Salerno. Sono quattro quelli rilevati dall’Asl nel pomeriggio di oggi. Si tratta di una ragazza rientrata da Malta, appartenente allo stesso gruppo nella quale sono stati rilevati altri due casi già domenica scorsa. Gli altri tre positivi sono residenti ad Angri: si tratta di contatti familiari del caso positivo registrato ad Angri lo scorso venerdì (nessun collegamento con il ristorante La Sonrisa). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora un positivo a Cava, 70 in isolamento Ottopagine Giro di Lombardia, fase di riflessione dopo la corsa disputata il giorno di Ferragosto

La gara era scattata da Bergamo, dove era stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus; a dare il via Norma ... Civiglio e San Fermo – ha ancora una volta premiato un ...

L’outlet di Occhiobello alza bandiera bianca

Ma il lockdown derivato dall’effetto covid ha ulteriormente aggravato una situazione con la conseguente chiusura anche dei pochi negozi che ancora orbitavano in quest’area. Un’odissea dal 2003.

