Costiera Sorrentina, mascherina per tutto il giorno: stretta anche su ristoranti e pizzerie (Di martedì 18 agosto 2020) mascherina per tutto il giorno, nei luoghi in cui si posso verificare assembramenti, accetto limitato alle spiagge e orario di chiusura anticipato per ristoranti, bar e pizzerie. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, impone misure più rigide per evitare i rischi di contagio. Il provvedimento è valido a partire da domani e fino al 31 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ieri pomeriggio ha preso il via lo screening per il Covid-19 a Piano di Sorrento. L’attività, attraverso test rapido e/o tampone nasofaringeo, è stata predisposta dal Comune della costiera in sinergia ...

