"Cosa ha visto Viviana": ora spunta l'ipotesi dei "tortoriciani" (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Galici Continuano le ricerche del piccolo Gioele e gli inquirenti ricostruiscono i movimenti di Viviana Parisi: si fa largo l'ipotesi dei tortoriciani, i mafiosi dei pascoli che dominano quelle zone Nel giallo della scomparsa, e successiva morte, di Viviana Parisi, gli inquirenti sembrano aver messo un punto fermo: Gioele era vivo e stava bene dopo l'urto dell'auto. La conferma è arrivata da un turista che, dopo diversi giorni dalla scomparsa, ha deciso di presentarsi presso il commissariato della sua città per riferire quanto visto quel giorno. Le forze dell'ordine avevano rivolto numerosi appelli per convincere l'uomo a presentarsi e così, dopo l'appello del procuratore di Patti, l'imprenditore lombardo ha parlato. Era su quell'autostrada il 3 agosto e seguiva ... Leggi su ilgiornale

WeCinema : Tanti auguri a un grande della settima arte: #RobertDeNiro ??! La sua filmografia è conosciuta in tutto il mondo, ab… - TizianaFerrario : Finalmente! Mi stavo chiedendo da giorni che cosa stessero aspettando i nostri governanti,visto che molti italiani… - borghi_claudio : Ma il video sulla Banca d'Italia l'avete visto? Poi non tornate a chiedermi come funziona e cosa c'è di opaco... - liebendeauro : Io sono lombarda e vivo in un posto in montagna quindi so perfettamente cosa sia Lo Zola. Ma quando l’ho visto in t… - InterCM16 : @Alessio96098717 Già la finale ottima cosa, se sono posto ottimo. Per le prossime stagioni ci aspettiamo di più, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa visto Parla (finalmente) il testimone "Vi dico cosa ha fatto la dj..." ilGiornale.it Damien, il giro del mondo in una mano

“Dopo aver visto la partenza della Route du Rhum nel 1990 ... Florence Arthaud, Mike Birch, Alain Gautier, Laurent Bourgnon erano come delle rock star. Volevo fare la stessa cosa, seguire la loro scia ...

Viviana Parisi, anche “Chi l’ha visto?” ne parlerà in uno speciale: quando andrà in onda

Viviana Parisi: anche “Chi l’ha visto?” torna, nonostante la pausa estiva, e parlerà in uno speciale della terribile tragedia di Caronia, della scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Viviana ...

“Dopo aver visto la partenza della Route du Rhum nel 1990 ... Florence Arthaud, Mike Birch, Alain Gautier, Laurent Bourgnon erano come delle rock star. Volevo fare la stessa cosa, seguire la loro scia ...Viviana Parisi: anche “Chi l’ha visto?” torna, nonostante la pausa estiva, e parlerà in uno speciale della terribile tragedia di Caronia, della scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Viviana ...