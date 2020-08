Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) I numeri coronavirus 18 agosto sono stati ancora una volta comunicati dal ministero della Salute. Nella giornata di oggi, si registrano 403 nuovi contagi, a differenza dei 320 conteggiati ieri, mentre le nuove vittime sono state 5. In totale, dall’inizio della pandemia, i casi sono stati 254.636, mentre le vittime sono state 35.405. I dati risultano essere significativi e sono ancora una volta sintomo inequivocabile di come il contagio non sia affatto da sottovalutare e di come quest’ultimo possa essere collegato in misura importante agli spostamenti da una regione all’altra (o addirittura dall’estero all’Italia) in questo periodo molto attivo dal punto di vista del turismo. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e ... Leggi su giornalettismo

