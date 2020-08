Corre il bene rifugio, oro torna sopra quota 2mila dollari (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell’oro, bene rifugio per eccellenza, che è tornato alla quota psicologica dei 2.000 dollari l’oncia, con un aumento del 2,3% rispetto a ieri. Importante anche il rialzo di altri metalli, come l’argento (+4%) e il ferro (+3,1%). (Foto: © Lily Oh / 123RF) Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Corre bene Corre il bene rifugio, oro torna sopra quota 2mila dollari Il Messaggero "Raga, qui la situazione è grave...". Le chat bollenti per il Covid 19

Dopo che ieri è scattato l’allarme per i contagi da coronavirus avvenuti a causa di una festa in Sardegna a cui hanno partecipato diverse comitive di ragazzi, anche della Roma bene, adesso è la paura ...

Jorma, il superbagnino che in un quarto d’ora ha salvato un bimbo e il padre svenuto per la paura

È successo tutto nel giro di un quarto d’ora. Domenica pomeriggio, sulla spiaggia La Ginestra di Livorno, la situazione sembrava tranquilla finché non si sono sentite le urla di un uomo. Jorma Cosci, ...

