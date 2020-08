Coronavirus, visiere fondamentali per combattare il virus: «Il governo le renda obbligatorie» (Di martedì 18 agosto 2020) La mascherina non è sufficiente a proteggere dal Coronavirus. Oltre alla mascherina, secondo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), occorre l'uso delle visiere definito come... Leggi su ilmattino

pianetasos : Coronavirus, visiere fondamentali per combattare il virus: «Il governo le renda obbligatorie» Oramai in italia molt… - Notiziedi_it : Coronavirus, visiere fondamentali per combattare il virus: «Il governo le renda obbligatorie» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #coronavirus, #visiere fondamentali per combattare il virus. Il 118: «Il Governo le renda obbligatorie» - leggoit : #coronavirus, #visiere fondamentali per combattare il virus. Il 118: «Il Governo le renda obbligatorie» -