Coronavirus, virologa Capua: "Non ci sarà vaccino per tutti" (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - Attraverso il suo profilo Twitter, la virologa Ilaria Capua , responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ha parlato degli sviluppi sul vaccino ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Attraverso il suo profilo Twitter, la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ha parlato degli sviluppi sul vaccino ...

Goccioline di coronavirus vive e infettive isolate nell’aria: la prova in un nuovo studio

In molti sono ancora piuttosto scettici sul fatto che il coronavirus possa diffondersi anche per via ... e ammetto che non è poco» ha dichiarato Angela Rasmussen, virologa della Columbia University di ...

