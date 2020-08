Coronavirus, ultime notizie: in Italia 403 nuovi casi e 5 decessi. Aumentano i ricoverati (+33), tamponi in crescita (Di martedì 18 agosto 2020) I tamponi effettuati sono 5.548 (che portano il totale complessivo a 1.423.486), in aumento rispetti ai 4.174 di ieri (il 16 agosto erano stati 4.882) Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Lombardia zero decessi per il secondo giorno consecutivo Il Sole 24 ORE Coronavirus: Boccia, 'modello funziona, Italia tra Paesi più sicuri al mondo'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Si vede anche oggi dai dati: l'Italia resta uno dei Paesi più sicuri al mondo, la Germania è quasi oltre 1.400, la Spagna oltre 3.000, la Francia segue la Spagna, questo ...

Coronavirus: 27 nuovi positivi; dall’elenco sparita l’Asl 4

Sono 27 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria.

