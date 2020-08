Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Brasile, altri 684 morti. Usa, capo task force Covid: “Volevo un lockdown come in Italia” (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 21 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi più di 775mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 18 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,00 – ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS, 479 NUOVI POSITIVI E 4 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 agosto: 479 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, ultime news: contagi in calo ma aumentano i ricoveri. DIRETTA - Tomodachi_casa : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, ultime news: contagi in calo ma aumentano i ricoveri. DIRETTA -