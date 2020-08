Coronavirus, tamponi rapidi all’Aeroporto di Ciampino: “Risultato in 30 minuti”. Test per passeggeri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia (Di martedì 18 agosto 2020) “I passeggeri provenienti da Grecia, Spagna, Malta e Croazia possono effettuare i tamponi rapidi con il supporto della Asl e della regione Lazio. I passeggeri incanalati in questa file vengono registrati e dietro i box effettuano i tamponi con un risultato entro 20 minuti. I Test possono essere effettuati in aeroporto o entro 48 ore in tutti i drive in della regione”, così Paolo Giannobile responsabile aviation Ciampino di Adr. “Questo tampone è molto simile a quello standard ma viene effettuato solo il tampone nasale. Ci permette di avere un risultato dopo una trentina di minuti. In caso di positività si fa un secondo controllo”, spiega Alberto Spurio medico ... Leggi su ilfattoquotidiano

