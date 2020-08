Coronavirus: spuntano fuori i cinque ragazzi ricoverati in Puglia spariti dai bollettini (Di martedì 18 agosto 2020) Si scioglie il mistero attorno ai cinque ragazzi ricoverati per Covid in Puglia. Il professor Pierluigi Lopalco fornisce le prove dei ricoveri che erano stati smentiti dagli ospedali. La situazione Covid, nonostante l’aumento dei casi positivi, sta tuttavia migliorando in termini di decessi. La Lombardia, ad esempio, che è stata la regione più colpita dall’emergenza … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spuntano Coronavirus nel Napoletano: spuntano altri tre casi ROMA on line Roma, boom di chiamate al call center Covid: «Dobbiamo chiuderci in casa?». «Ho il virus, mi aiuti»

A volte telefonano solo per sedare gli attacchi di panico. E in alcuni casi sono infondati o dettati dalla paura, dal pentimento di essersi semplicemente lasciati andare a situazioni dove c’era molta ...

A Malta è record di contagi: il Governo ferma la movida notturna

Ovvero quello del numero di nuovi casi di persone contagiate dal Covid-19. Il weekend appena trascorso ... con i quali le frontiere maltesi sono rispettivamente chiusi e aperti, spunta anche la “lista ...

