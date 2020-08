Coronavirus, Save the Children: “L’emergenza rischia di negare a milioni di bambini il diritto all’educazione” (Di martedì 18 agosto 2020) Un gruppo di 275 ex leader mondiali, economisti ed esperti di educazione ha chiesto ai Paesi del G20 e ad altri Paesi di agire subito per evitare che la crisi sanitaria globale possa dar vita a una “generazione Covid”: decine di milioni di bambini senza nessuna speranza di aver accesso all’educazione. “La pandemia di Covid-19 è una crisi sanitaria globale che ha messo il mondo di fronte a un’emergenza educativa senza precedenti. Questa emergenza rischia di negare a milioni di bambini il loro diritto all’educazione, esacerbando le disuguaglianze legate al benessere e al genere e intrappolando interi Paesi in una spirale fatta di crescita lenta, aumento della povertà e perdita di opportunità. I governi ... Leggi su meteoweb.eu

martyla77 : RT @AnsaVeneto: Coronavirus: scali Venezia e Verona attivano punto tamponi. Primi in Italia in collaborazione con Ulss3, Ulss 9 e Save #ANS… - yulia5816 : NSJSJSNSN PRE SAVE DYNAMITE PARÁ QUE NO TE CORONAVIRUS #ExaBFF #ExaARMY @BTS_twt - VellithiraiTN : @PetaIndia Non sense... go & save Coronavirus - giulia4880 : RT @AnsaVeneto: Coronavirus: scali Venezia e Verona attivano punto tamponi. Primi in Italia in collaborazione con Ulss3, Ulss 9 e Save #ANS… - loscornetteros : RT @AnsaVeneto: Coronavirus: scali Venezia e Verona attivano punto tamponi. Primi in Italia in collaborazione con Ulss3, Ulss 9 e Save #ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Save Coronavirus, Save the Children: “L’emergenza rischia di negare a milioni di bambini il diritto ... Meteo Web Coronavirus: Save the Children, milioni di bambini al mondo rischiano di rimanere senza educazione, sempre più esposti alle disuguaglianze

“La pandemia di Covid-19 è una crisi sanitaria globale che ha messo il mondo ... un’intera generazione”, ha affermato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children. Secondo i leader, tra ...

Croazia, la ragazza italiana in discoteca al Tg1: «Non c'è "Coviddi"». Polemiche sui social

«Ragazze vi rendete conto di quello che dite?». La giornalista del Tg1 non può far altro che reagire così alla battuta della ragazza in una discoteca di Pag, in Croazia: «Non c'è più Coviddi, non c'è» ...

“La pandemia di Covid-19 è una crisi sanitaria globale che ha messo il mondo ... un’intera generazione”, ha affermato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children. Secondo i leader, tra ...«Ragazze vi rendete conto di quello che dite?». La giornalista del Tg1 non può far altro che reagire così alla battuta della ragazza in una discoteca di Pag, in Croazia: «Non c'è più Coviddi, non c'è» ...