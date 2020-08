Coronavirus, Sardegna: 470 turisti in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Il Coronavirus è tornato a spaventare il Bel Paese. I contagi stanno aumentando in modo esponenziale, e dopo la chiusura delle discoteche, in Sardegna 470 turisti sono in quarantena Nell’arcipelago della Maddalena, sull’isola di Santo Stefano, un dipendente con contratto stagionale è risultato positivo al Coronavirus. I villeggianti, 475 turisti entrati a contatto con il … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

