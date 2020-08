Coronavirus, risalgono contagiati e vittime. Ricciardi: riapertura scuole a settembre non è scontata (Di martedì 18 agosto 2020) In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l'incremento era stato di 320. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.976 tamponi, ieri erano stati fatti solo 30.666. E' quanto riporta il bollettino quotidiano sulla situazione del covid-19 in Italia del ministero della Salute. Il totale dei casi di Coronavirus in Italia registra così quota 254.636 dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore, invece, sono 5 i morti, ieri erano stati quattro e così il totale delle persone decedute arriva a quota 35.405 dall'inizio dell'epidemia. I ricoverati con sintomi sono complessivamente 843, in aumento di 33 casi rispetto a 24 ore fa. In terapia intensiva ci sono 58 pazienti, come ieri. In isolamento domiciliare 14.188, 189 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi ... Leggi su ilfogliettone

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: i nuovi contagi risalgono a 403, cinque i morti - Agenzia_Dire : #Coronavirus, risalgono i contagi: 403 nuovi casi e 5 morti. - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino: i nuovi contagi risalgono a 403, cinque i morti. Il biologo: “I… - GIUSPEDU : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino: i nuovi contagi risalgono a 403, cinque i morti - GiornaleLazio : Coronavirus, risalgono i contagi: 403 nuovi casi e 5 morti -