Coronavirus, rinviato il vertice tra il governo e i gestori delle discoteche. Che dicono: “In cambio di aiuti ritiriamo il ricorso al Tar” (Di martedì 18 agosto 2020) Il ricorso al Tar dell’associazione dei locali da ballo ha portato all’interruzione immediata del vertice previsto tra il governo e i gestori. Dopo la stretta dell’esecutivo sulle discoteche per limitare il contagio del Coronavirus, l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo ha infatti deciso di ricorrere al tribunale amministrativo. E per questo motivo il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha fatto saltare il tavolo previsto per oggi. “Ci siamo riuniti in videoconferenza e il ministro ci ha detto che il tavolo riprenderà dopo che il Tar del Lazio avrà deciso sul nostro ricorso”, dice Maurizio Pasca del Silb Filp, l’associazione di categoria. Presente ... Leggi su ilfattoquotidiano

