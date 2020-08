Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' (Di martedì 18 agosto 2020) Se nei prossimi giorni il numero dei contagi continuerà a crescere, 'c'è un problema serio da affrontare. Non è ipotizzabile solo la chiusura di aree con focolai, ma anche che non riaprano le scuole a ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - stefycagliari : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - BluDiChina : Ergo, o stragedeinonni 2 entro un mese, o denuncia per procurato allarme. #giornalai #Ricciardi #COVID19 #Covid_19… - RomainDati : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus -