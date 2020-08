Coronavirus, Ricciardi: “C’è il rischio che le scuole non riaprano” (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, il consigliere del ministro della Salute Ricciardi dice che la riapertura delle scuole che dovrebbe avvenire tra meno di un mese non è certa Coronavirus, il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, non è certo che le scuole possano riaprire, a meno di un mese dal 14 settembre, data indicata come il primo giorno per il ritorno tra i banchi. La salita dei contagi negli ultimi giorni che hanno portato alla chiusura delle discoteche, fa temere il peggio. Se il numero delle persone che contraggono il virus dovesse salire ancora, oltre alla possibilità di chiudere le aree dove sono nati dei focolai, potrebbe esserci anche la mancata riapertura a settembre degli istituti scolastici. “Dipenderà dal comportamento ... Leggi su bloglive

