Coronavirus, proteste in Argentina contro le misure del governo Fernandez: migliaia di persone radunate a Buenos Aires (Di martedì 18 agosto 2020) I cittadini di Buenos Aires hanno manifestato all’Obelisco, uno dei luoghi più simbolici della capitale Argentina, per protestare contro le severe misure governative imposte per combattere la pandemia di Coronavirus e contro il disegno di legge sulla riforma giudiziaria lanciato dal presidente Alberto Fernandez. La protesta è nata da un appello lanciato sui social dal partito di opposizione che fa capo dell’ex presidente Macri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

may_frayn : Proteste #coronavirus a Madrid, in migliaia in piazza contro le mascherine - - infoitinterno : Foligno, rave party sui monti, rabbia e proteste «Ci sono centinaia di persone. Come si fa col distanziamento da co… - Alien1it : #Spagna. In migliaia in piazza contro mascherina e restrizioni #CoronaVirus governo. Proteste appoggiate e supporta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proteste Coronavirus, proteste a Buenos Aires contro le misure del governo - Mondo Agenzia ANSA Lo stop alle discoteche fa discutere «Così chiuderemo una volta per tutte»

La discoteca è come sempre un grandioso capro espiatorio. Stavolta di un virus che ci risulta di carica virale bassissima» protesta Maurizio Pasca, presidente nazionale Silb Fipe Confcommercio, ...

Mons. Yaldo: Chiesa e governo per il ritorno dei cristiani in Iraq

Proteste, economia, disoccupazione, emergenza coronavirus “che rappresenta la sfida più importante oggi per il Paese” come conferma lo stesso mons. Yaldo, sono ancora molti i nodi irrisolti. “In tema ...

La discoteca è come sempre un grandioso capro espiatorio. Stavolta di un virus che ci risulta di carica virale bassissima» protesta Maurizio Pasca, presidente nazionale Silb Fipe Confcommercio, ...Proteste, economia, disoccupazione, emergenza coronavirus “che rappresenta la sfida più importante oggi per il Paese” come conferma lo stesso mons. Yaldo, sono ancora molti i nodi irrisolti. “In tema ...