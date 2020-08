Coronavirus, obbligo mascherine dalle 18 alle 6: i motivi del provvedimento (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo l’ennesima proroga dell’obbligo alla mascherina, è polemica adesso sul nuovo obbligo di indossare la protezione dalle ore 18 alle 6 del mattino, anche all’aperto, in tutte le regioni. Si è fatta grande ironia dopo che il governo Conte ha decretato che in tutte le regioni sarà obbligatoria la mascherina anche all’aperto ma solo nelle fasce serali e notturne, ovvero dalle 18 p.m. alle 6 a.m. obbligo mascherine: i dettagli Le mascherine saranno, nello specifico, obbligatorie nelle situazioni in cui, all’aperto, non sarà possibile mantenere la giusta distanza di sicurezza tra una persona e l’altra. È il caso ad esempio di ... Leggi su thesocialpost

