Coronavirus, nuovo studio dell’Università della Florida: “Si trasmette fino a 5 metri” (Di martedì 18 agosto 2020) Le goccioline e l’aerosol nell’aria possono contenere virus vivi, oltre che frammenti di materiale genetico, permettendo la trasmissione della malattia con una distanza fino a 4,8 metri. A questa conclusione è giunto uno studio, pubblicato online e non ancora sottoposto a peer review, di cui si parla sul New York Times. La ricerca è stata condotta dagli esperti dell’Universita’ della Florida, che hanno isolato virus vivi da aerosol a una distanza compresa tra due e quasi cinque metri. “Si tratta di una prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol – afferma Linsey Marr, esperta nella diffusione aerea di virus non direttamente coinvolta nel lavoro – la distanza considerata e’ nettamente maggiore ... Leggi su meteoweb.eu

