Coronavirus nel mondo | 780 000 morti e quasi 22 milioni di contagi

NEW YORK – La pandemia da Covid-19 si appresta a raggiungere la soglia dei 780mila morti nel mondo, con quasi 22 milioni di contagi accertati (21.881.858). Gli Stati Uniti restano il paese col bilancio più pesante di vittime, 170.497 secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, seguiti da Brasile (108.536), Messico (57.023), India (51.797), Gran …

17 agosto 2020 Nel comunicato stampa dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, si spiega che i ragazzi fanno parte di 2 gruppi distinti che hanno partecipato alla stessa festa l’8 agosto, a Po ...

NEW YORK – La pandemia da Covid-19 si appresta a raggiungere la soglia dei 780mila morti nel mondo, con quasi 22 milioni di contagi accertati (21.881.858). Gli Stati Uniti restano il paese col ...

