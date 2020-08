Coronavirus nel Lazio, 43 nuovi casi, più della metà sono di importazione. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di martedì 18 agosto 2020) sono 43 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Più della metà sono casi di importazione. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 22 nuovi casi. Dieci di rientro dalla Sardegna, sei di questi con un link ad una festa a Porto Rotondo. Altri 10 casi sono di rientro dalle vacanze: 5 dalla Croazia, 4 dalla Grecia e uno dalla Spagna; Asl Roma 2: 6 nuovi casi. Tra questi, 2 di rientro dalla Grecia e uno dalla Spagna. Due casi hanno un link con un contagio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono 1.512 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano dodici nuovi casi: ...

La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha detto Takeshi ...

