Coronavirus, Lopalco: “I cinque ragazzi ricoverati in Puglia ci sono, ho le prove” (Di martedì 18 agosto 2020) Si scioglie il mistero attorno ai cinque ragazzi ricoverati per Covid in Puglia. Il professor Pierluigi Lopalco fornisce le prove dei ricoveri che erano stati smentiti dagli ospedali. Da quattro giorni la Puglia è stata al centro dell’attenzione mediatica. Non per le imminenti elezioni regionali né per un’impennata di casi di Covid. Ma per il … L'articolo Coronavirus, Lopalco: “I cinque ragazzi ricoverati in Puglia ci sono, ho le prove” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

HuffPostItalia : Coronavirus, Lopalco: 'Vanno fermati ora i focolai di una seconda ondata' - fanpage : Il grido d'allarme del Dottor Lopalco - fanpage : 'Nessun caso di giovani in terapia intensiva' Arriva la smentita categorica di Pier Luigi Lopalco - romi_andrio : RT @fanpage: 'Nessun caso di giovani in terapia intensiva' Arriva la smentita categorica di Pier Luigi Lopalco - mikrousmagous : RT @ilgiornale: Lopalco aveva parlato di 5 giovani ricoverati in terapia intensiva per polmoniti causate dal coronavirus. Nel Bollettino no… -