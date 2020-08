Coronavirus, l’Oms: “Per monitorare le mutazioni è stato creato un gruppo di lavoro speciale” (Di martedì 18 agosto 2020) “Ci sono un sacco di ricercatori che stanno guardando alle sequenze” del Coronavirus Sars-Cov-2 e a eventuali cambiamenti o mutazioni. Più di 75 mila sequenze complete di genomi virali sono disponibili pubblicamente a livello globale, da Paesi di tutto il mondo che stanno condividendo” queste informazioni. “Gli articoli che dicono che c’è una nuova mutazione possono fare paura. Ma cambiamenti nei virus ci sono tutto il tempo. Quello che è importante è che li stiamo tracciando. E’ stato recentemente formato un gruppo di lavoro speciale per guardare a ognuno di questi cambiamenti, a ognuna di queste mutazioni e dire quale di queste è importante, quale significa che il virus potrebbe potenzialmente comportarsi ... Leggi su meteoweb.eu

