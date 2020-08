Coronavirus, l’Oms: “Neanche lontanamente vicini all’immunità necessaria per fermarlo” (Di martedì 18 agosto 2020) “Non siamo neanche lontanamente vicini ai livelli di immunità necessari per fermare la trasmissione di questa malattia”. Usa parole chiare Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervenendo in video alla conferenza stampa da Ginevra. La soglia da raggiungere, ha spiegato, “potrebbe essere più bassa di quel 60-70-80% precedentemente suggerito. Non sappiamo quanto più bassa, non sappiamo il ruolo dell’immunità cellulare, e altre cose. Di certo non possiamo sperare nell’immunità di gregge come la salvezza perché per ora non è questa la soluzione“. Qual è la situazione al momento? “Ci sono un sacco di studi di sieroprevaolenza su Covid-19 – ha riepilogato Maria Van Kerkhove, a ... Leggi su meteoweb.eu

