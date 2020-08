Coronavirus, l’Oms: “Le foto di Wuhan? I giovani sappiano che anche loro rischiano la vita” (Di martedì 18 agosto 2020) “Ho visto la foto di Wuhan e ho visto quasi esattamente la stessa foto probabilmente in ogni Paese a livello globale. Il punto è che noi dobbiamo assicurare che ognuno sappia qual è il rischio per se stesso e che adotti un approccio basato su questo. Non vogliamo condannare le persone o colpevolizzarle perché vogliono vivere le loro vite, ma i messaggi che vogliamo lanciare in particolare ai giovani sono che anche i bambini e i ragazzi non sono invincibili di fronte a Covid-19. Stiamo vedendo giovani finire in terapia intensiva e morire per questo virus”. E’ il monito lanciato da Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus, oggi ... Leggi su meteoweb.eu

rtl1025 : ?? #Coronavirus, record di casi nel mondo, 294mila in 24 ore secondo l’#Oms ?? di Ivana #Faccioli - repubblica : Coronavirus, l'Oms sceglie Monti per la super commissione sulle politiche sanitarie - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Oms Europa istituisce una commissione per rivedere i sistemi sanitari: Mario Monti sarà il presidente - pierremele70 : RT @ultimenotizie: “L’epidemia sta cambiando e sono persone di 20, 30 e 40 anni che stanno sempre più favorendo la trasmissione” del #coron… - Miti_Vigliero : RT @Open_gol: Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Ora la pandemia è trainata dagli under 40» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Casi raddoppiati nelle ultime sei settimane» Corriere della Sera