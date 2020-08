Coronavirus, l’Oms avverte: “Dobbiamo prevenire il nazionalismo dei vaccini. Ecco la nostra proposta per l’assegnazione” (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre nel mondo la ricerca sulla lotta al Coronavirus avanza con alcuni Paesi in testa, l’Organizzazione mondiale della Sanità invita a “prevenire i nazionalismi sui vaccini” e “garantire che le innovazioni siano disponibili per tutti, ovunque, a partire da quelli a più alto rischio”. A dirlo il direttore generale dell’organizzazione mondiale, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing periodico sul Coronavirus. Il direttore ha ricordato che “nessuno è al sicuro finché non sono tutti al sicuro”, sottolineando che quindi l’Oms si propone di fare da punto di raccordo e coordinamento, anche sui vaccini. La proposta dell’organizzazione mondiale è semplice: “Implementare l’assegnazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

